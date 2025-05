Marcolin: "Il Napoli ha vinto tante volte 1-0? Scelta strategica di Conte, vi spiego"

“A tre gare dalla fine conta poco il bel gioco, conta solo il risultato. Se il Napoli ha vinto tante volte 1-0 è stata anche una scelta strategica, perché - ha detto l’opinionista Dazn Dario Marcolin a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - ci sono squadre da 3-0 e altre da 1-0. Per esempio l’Inter ha disputato alcune gare segnando 4 gol, ma il Napoli ha una qualità che i nerazzurri non sempre hanno avuto ovvero sa attaccare e difendere con grande equilibrio. La squadra di Inzaghi invece si è fatta rimontare o non ha avuto lo stesso equilibrio in alcune gare, concedendo spazi agli avversari, specie a inizio campionato. Questa cosa al Napoli non è mai successa, ha avuto una linea continua che probabilmente può portare allo scudetto.

Sono scelte, Conte è un allenatore pratico, perfezionista, sa come si vince, va dritto all’obiettivo e se sceglie questo tipo di vittorie è perché sa che possono portare alla vittoria finale. Le insidie sono interne, ma vedo un Napoli molto concentrato, come si è notato dall’approccio iniziale della gara con il Lecce. Poi ha subito i tentativi disperati del Lecce, ma mi ha colpito la lucidità del Napoli. Quando mancano tre giornate, le settimane finali portano ad aumentare la concentrazione, a Parma sarà difficile, ma è stato un campionato complicato. Conte ci ha creduto dal primo giorno all’ultimo su questa possibilità che il Napoli potesse vincere lo scudetto.

E la squadra ha ormai imparato a giocare in vari modi, mettendo il vestito utile per ogni occasione, riuscendo a trovare una soluzione anche alle assenze dei vari calciatori, non perdendo una grande solidità difensiva che le altre squadre non hanno mai avuto. Le certezze del Napoli sono state le due fasi, difensiva e offensiva, da 8 pieno in pagella, fatte sempre nello stesso modo, pur non segnando moltissimo con i propri attaccanti ma trovando altre risorse come testimoniano gli 11 gol realizzati da McTominay”.