Calciomercato Napoli, non solo Milinkovic-Savic: per la porta si valuta anche un ex Serie A

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore si è parlato molto del possibile rinnovo di Meret con il Napoli, con le parti ancora in trattativa per un accordo che fatica ad arrivare. Il portiere è in scadenza ed il tempo inizia a stringere: la trattativa prosegue e si respira cauto ottimismo, ma intanto il Napoli valuta anche possibili alternative.

Napoli su Musso

Come riportato da Il Mattino, sul taccuino degli uomini mercato del Napoli c'è sempre Milinkovic-Savic del Torino ma spunta anche un altro nome. Il club continua a monitorare con attenzione Juan Musso, portiere dell'Atalanta attualmente in prestito all'Atletico Madrid dal mese di agosto, con un obbligo di riscatto fissato a sette milioni di euro e vincolato al verificarsi di determinate condizioni, come il numero di presenze in panchina – soglia che il giocatore ha già raggiunto.

Ad eccezione della finale di Supercoppa UEFA persa contro il Real Madrid, dell’intera Coppa del Re (terminata in semifinale contro il Barcellona di Lamine Yamal) e di una sola presenza in Liga, il trentenne argentino ha ricoperto principalmente il ruolo di secondo portiere, restando costantemente in panchina alle spalle di Jan Oblak, capitano e titolare indiscusso tra i pali dei Colchoneros.

Non è escluso che nella prossima stagione Musso possa decidere di rientrare in Italia per cercare maggiore spazio. Una possibilità che potrebbe concretizzarsi, magari, proprio alle pendici del Vesuvio.