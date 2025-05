Jorginho lascia l'Arsenal, firmato un pre-contratto: giocherà il Mondiale con il nuovo club

Calciomercato news - Il Flamengo potrà contare su un innesto di grande valore per il Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, il centrocampista italo-brasiliano Jorginho, attualmente all’Arsenal, è pronto a trasferirsi al club carioca a parametro zero. Tra le parti è già stato siglato un pre-contratto triennale.

Dopo il matrimonio, previsto per il 2 giugno, Jorginho usufruirà di alcuni giorni di riposo prima di volare in Brasile e aggregarsi alla sua nuova squadra. Il suo debutto con il Flamengo potrebbe avvenire proprio nella competizione internazionale, dove i brasiliani affronteranno Chelsea, Esperance Tunisi e León. Il regista, ex Napoli e Verona, è reduce da un infortunio al torace rimediato durante il match tra Arsenal e Brentford dello scorso 12 aprile.