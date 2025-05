Calciomercato Napoli: ecco quanti acquisti ha chiesto Conte per l'estate

Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha fissato già dei paletti per l’estate ma Antonio Conte è stato comunque chiarissimo: serviranno rinforzi per la prossima stagione.

La rosa andrà allungata parecchio considerando il ritorno in Champions League, tra l’altro col nuovo formato anche più dispendioso, più campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana a cui il club parteciperà.

Calciomercato Napoli: ecco quanti acquisti ha chiesto Conte

Come conferma Il Mattino oggi in edicola, il tecnico ha una lista importante per quest’estate: ha chiesto infatti 7 colpi in entrata di cui tre attaccati e un esterno sinistro con l’ultimo nome che corrisponde a Miguel Gutierrez per cui la trattativa è stata avviata.