Condizioni Kvaratskhelia, dalla Georgia: "Domani gli esami sull'infortunio all'inguine"

Napoli - Infortunio Kvaratskhelia nell'ultima partita di spareggi con la sua Georgia contro la Grecia che è valsa la prima storica qualificazione agli Europei per la sua Nazionale. Una notizia fantastica per il giocatore del Napoli che però si è fatto male.

Infortunio Kvaratskhelia: condizioni e tempi di recupero

Arrivano gli aggiornamenti riguardo quelle che sono le condizioni e i tempi di recupero di Kvaratskhelia dopo l'infortunio in Georgia-Grecia. Ora ci sono delle nuove notizie in merito a quello che sarebbe accaduto nel corso della finale play off per Euro 2024 che ha portato la prima storica qualificazione per la Georgia di Kvaratskhelia che si è infortunato.

Un problema muscolare per l'attaccante del Napoli che ora mette in ansia proprio il suo club, l'allenatore Calzona e i compagni di squadra che vogliono saperne di più in vista della prossima partita contro l'Atalanta di campionato che vale tanto per la corsa alla Champions League.

Dalla Georgia proprio, fanno sapere che Kvaratskhelia fare nelle prossime ore gli esami per capire di più sulle sue condizioni e l'entità dell'infortunio. Saranno successivamente quindi stabiliti poi anche i tempi di recupero di Kvaratskhelia.