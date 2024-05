Gasperini ha detto di volerci pensare, ADL pronto alla svolta se salta Conte

Calciomercato Napoli - Gian Piero Gasperini è il vero obiettivo numero uno di De Laurentiis se dovesse però saltare il sogno Conte. L'allenatore del Napoli può approdare in panchina nel giro delle prossime settimane.

Allenatore Napoli: la scelta di ADL su Gasperini

Pioli, Gasperini e Italiano sono in un angolo: se vogliono aspettare, bene. Restano in attesa di capire come finirà la trattativa tra Conte e De Laurentiis. De Laurentiis, in ogni caso, è pronto alla svolta: perché guai a trascurare l'ipotesi Gasperini per il suo Napoli. All'Atalanta, a dir il vero, alla vigilia delle due finali di Coppa Italia ed Europa League, non sono piaciuti i complimenti pubblici del patron azzurro. Ma sanno bene che degli approcci ci sono stati, un sondaggio del Napoli per capire se Gasperini sarebbe disponibile. E Gasp ha detto che ci vuole pensare.