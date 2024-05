Napoli su Retegui? Gazzetta: obiettivo meno prestigioso? Il genoano ha mostrato un atteggiamento che piace

Calciomercato SSC Napoli - Se Dovbyk dovesse ritenere indispensabile la partecipazione alle coppe, il Napoli dovrebbe spostare il radar su obiettivi meno prestigiosi. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

In Italia piace Mateo Retegui, che ha avuto un buon impatto con la Serie A:

“Grazie al Genoa è diventato un punto di riferimento anche per la Nazionale di Spalletti: 7 gol in 28 presenze e tanto sacrificio al servizio della squadra. Atteggiamento che piace, anche alla luce del poco carattere che la squadra sta mettendo in campo in questo finale di stagione”