Calciomercato Napoli - Ognuno in casa Napoli cerca una strada per avere la sicurezza di avere il giusto allenatore a Napoli per riscattare questa disastrosa stagione. Chiavelli, lo scorso anno, tentò il colpo Nagelsmann che però declinò l'offerta del club azzurro. Ognuno si muove provando a trovare la rapida soluzione all'enigma della prossima stagione e ora Chiavelli pensa a Pioli.