De Laurentiis ha deciso l'identikit dell'allenatore del Napoli (e c'è un favorito su tutti)

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli è ottavo con 51 punti in attesa del risultato della Fiorentina. Ma chi allenerà gli azzurri il prossimo anno? Ne parla il Corriere dello Sport.

Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini sono due dei tecnici in lista per la rifondazione, la ricostruzione:

“Il Gasp è in cima all’elenco dei preferiti. ADL vuole un uomo di carattere, uno con i gradi, un po’ generale e un po’ comandante, comunque un condottiero. Un leader in grado di allenare le menti e i corpi, l’anima e la tattica. La tecnica e il cuore: non ne può più di quello che continua a vedere in campo e fuori, della confusione e dello smarrimento di un gruppo che strapazzava chiunque e ora si fa ribaltare in 12 minuti”