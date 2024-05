Stadio Maradona vuoto col Bologna, altro che 42.500 sugli spalti! CorSport svela spiegazione dietro l'assenza dei tifosi

Ultime notizie SSC Napoli - La fuga degli abbonati dal Maradona è la spiegazione ai tanti vuoti sugli spalti contro il Bologna nonostante i dati incoraggianti della vigilia. Ne parla il Corriere dello Sport.

Dovevano essere in 42.500 secondo il racconto della prevendita,

“invece sabato lo stadio era tutt’altro che pieno. In ogni settore, curve comprese, c’erano posti vuoti. Si intravedeva ovunque l’azzurro dei sediolini, non solo nell’anello inferiore della Curva B chiuso da giorni per lavori di manutenzione straordinaria”