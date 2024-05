Spalletti ad Euro2024 con il 3-4-2-1! Ballottaggio Scamacca-Retegui per il ruolo di centravanti

Euro 2024 si avvicina! Il 14 giugno via agli Europei di calcio in Germania, con la Nazionale italiana guidata dal CT Luciano Spalletti chiamata a difendere il titolo vinto a Wembley tre anni fa.

Nazionale italiana

Ne parla oggi il Corriere della Sera, ricordando come anche i bookmakers non diano per favorita l'Italia, impegnata in un girone difficile con Albania, Spagna e Croazia. Si ragiona allora su quale sarà il modulo-tipo adottato da Spalletti e ci sono pochi dubbi che la sua Italia giocherà con il 3-4-2-1, pronto a riadattarsi al 4-3-3 all'occasione.

C'è grande attesa di conoscere il nome del centravanti titolare della Nazionale: crescono le quotazioni di Scamacca, reduce da una grandissima stagione con l'Atalanta, con 10 gol in Serie A e 7 gol nelle coppe. Su di lui scrivono: "I tempi delle punizioni per eccesso notturno di Playstation sembrano alle spalle. Il dualismo col coetaneo Mateo Retegui del Genoa, 7 reti in A più 2 in Coppa Italia, è apertissimo. E questo ultimo tratto di stagione, con la finale di Europa League (in Coppa Italia è squalificato) sarà decisivo".