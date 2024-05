Pioli tra Napoli e Milan! Mediaset: piace a De Laurentiis perché è aziendalista

Calciomercato Napoli, si parla del nuovo allenatore su "Pressing", a Mediaset: focus su Stefano Pioli!

Il futuro di Pioli lega le panchine di Milan e Napoli. Entrambe le squadre sono in cerca di un nuovo allenatore e nel futuro del Napoli potrebbe esserci proprio Stefano Pioli, l'aziendalista che convince De Laurentiis ma un po' meno i tifosi, che vorrebbero Antonio Conte, di certo più costoso.

Pioli al Napoli?

Franco Ordine commenta così l'ipotesi Pioli al Napoli: "Pioli si incastra in maniera incredibile con De Laurentiis, con il Napoli e con la ripresa del gioco di Spalletti". Per Sandro Sabatini invece "Pioli al Napoli sarebbe un downgrade: lui arriva sulla panchina del Milan dopo il rifiuto di Spalletti, che all'epoca non riuscì a liberarsi dall'Inter. Io dopo aver sentito Spalletti parlare di De Laurentiis, penso che Pioli deve essere davvero un buono per integrarsi con De Laurentiis. Certo se alla squadra dai un ordine e una struttura societaria stabile, il Napoli tornerebbe tra le prime quattro".

Il pensiero di Massimo Mauro: "A Napoli è il presidente che deve darsi una calmata. È stato bravo, ma deve capire cosa ha fatto e perché il suo staff è riuscito a vincere lo scudetto. Deve tornare quel De Laurentiis lì, non quello che dice a Garcia come giocare".

L'ex calciatore Christian Panucci: "A Napoli avrebbe una squadra che tecnicamente può sposarsi con le sue idee. Bisogna vedere se il presidente lo lascerebbe lavorare tranquillo. Non so se Manna riuscirà a gestire uno spogliatoio reduce da queste due stagioni". Chiosa Riccardo Trevisani: "Pioli al Napoli andrebbe in una squadra dove peggio non può fare".