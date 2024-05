Svolta Napoli, Il Mattino svela: il ds Manna ha già chiuso l'accordo con Italiano

Calciomercato Napoli - Vincenzo Italiano il prossimo allenatore del Napoli? Il Mattino svela un retroscena, c'è già l'accordo tra il nuovo direttore sportivo Manna e l'allenatore che lascerà la Fiorentina perché in scadenza di contratto.

Allenatore Napoli: Manna ha scelto Italiano

Nonostante le voci da Napoli su Conte, Gasperini e Pioli che Il Mattino svela la scelta che avrebbe deciso di fare quello che sarà presto il nuovo direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna.

Perché il giovane dirigente, che presto si libererà a giugno dalla Juventus, ha l'asso nella manica: è Vincenzo Italiano. Manna ha chiuso l'accordo con Italiano e non è nè una soluzione coraggiosa né la più azzardata.

La sensazione è che come l'anno scorso, il casting vada ancora troppo per le lunghe, e De Laurentiis non sappia ancora quale sia la strada migliore. Le possibilità di scelta, dopo avere sprecato più di due mesi, sono ancora ampie e in giro c'è ancora molto.