Il Mattino, Roano a CN24: "Fondo Pif interessato al Napoli? Ecco la situazione ad oggi"

"Non si è parlato di calcio tra il fondo Pif e De Laurentiis. Non ci sono riscontri di nessun tipo, magari si potrà ragionare in futuro di qualche sponsorizzazione. Non mi pare ci sia un acquirente e nessuno vuole vendere il Napoli. Ad oggi è questa la situazione. Perché i fondi esteri voglio investire nella città di Napoli? Essenzialmente perché c'è la rinnovata stabilità della città a livello amministrativo e internazionale. Le agenzie di rating stanno dando un valore molto alto alla nostra città. Questa crescita di valore nasce dal Patto per Napoli voluto dall'ex premier Draghi per bloccare il debito ed eliminarlo in 20 anni. Quando si tratta di investimenti esteri serve solidità e credibilità e Napoli in questo scenario sta rinascendo. Tra i vari settori in cui i sauditi intendono investire c'è anche il turismo.

Bagnoli e Napoli Est sono due terre vergini. Per Napoli Est c'è stata una modifica del piano regolatore che ha permesso la rigenerazione urbana. Su Bagnoli si prevede un nuovo quartiere per investire su sport e non solo. Ecco perché c'è tutta questa grande attrattività verso Napoli".