Ultime notizie SSC Napoli - Valter De Maggio ha parlato a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli dell'andamento degli azzurri in Serie A:

"Se il Napoli non va in Serie B dobbiamo dire grazie a Rudi Garcia. Grazie, Rudi (canticchiando l'inno della Roma, ndr)... Perché l'andamento di Calzona e Mazzarri è sotto gli occhi di tutti. Non sto scherzando, dobbiamo ringraziare Rudi Garcia se non siamo in zona retrocessione".