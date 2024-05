De Laurentiis deluso della mancata Champions, sperava di confermare Calzona

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis voleva conquistare la Champions League e confermare Calzona in panchina il prossimo anno, alla fine però è saltato tutto. Fino a poche settimane fa, come riporta Il Mattino, ha accarezzato questa possibilità, magari anche affiancando Calzona al prossimo tecnico. Ma la sensazione è che questi siano gli ultimi giorni del traghettatore a Napoli che, non nasconde, anche l'amarezza per le troppe voci sul futuro allenatore che lo hanno ulteriormente indebolito al cospetto dello spogliatoio.