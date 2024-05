Repubblica - Conte disponibile a tagliarsi l'ingaggio, ha già dato disponibilità da mesi

Calciomercato Napoli - Per ridare entusiasmo e ordine alla piazza serve autorevolezza nello spogliatoio. Serve un leader, uno stratega: ancora di più dopo l’ingaggio di un ds giovane (anche se promettente) come Giovanni Manna. ADL ha la disponibilità da mesi di Antonio Conte. Il suo arrivo giustificherebbe il sacrificio di questa stagione e l’ingaggio di due traghettatori come Mazzarri e Calzona. Idem se la scelta finale del presidente cadrà su Gasperini. Tedesco, Italiano e Pioli non darebbero invece le stesse certezze di immediata resurrezione.

Conte-Napoli, le ultime da Repubblica

Si sono di nuovo intensificati i rumors su Conte conferma anche Repubblica, che avrebbe rispetto a Gasperini, Pioli, Italiano e Tedesco il vantaggio di essere libero. L’ex ct ha seguito la via crucis dei campioni d’Italia e avrebbe le idee chiare su come intervenire, senza pretendere colpi costosi o una rivoluzione, ma rinforzi mirati. Il gruppo infatti nel complesso gli piace.

Conte è disponibile anche a tagliarsi l’ingaggio e De Laurentiis sa che a 7 milioni si può chiudere. Poi però il presidente dovrebbe farsi da parte e dare pieni poteri al nuovo allenatore, evitando le ingerenze che hanno fatto fuggire Spalletti. La crisi del Napoli è al capolinea e Adl ha già pagato dazio alla sua ambizione di fare da solo. Se ha imparato la lezione, però, si capirà solo dalla scelta del prossimo inquilino della panchina azzurra. Rilancio o ridimensionamento? Il futuro è adesso.