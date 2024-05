Il Napoli ha un grosso problema nel cercare l'erede di Osimhen, e non è questione di soldi

Calciomercato SSC Napoli - Per il Napoli non è un problema di soldi: dalla cessione di Osimhen arriveranno tra i 120 e i 130 milioni di euro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Molti da reinvestire sul mercato e la gran parte di questi sul 9 che dovrà raccogliere l’eredità di Osimhen:

“L’assenza di Coppe riduce l’appeal del Napoli nel prossimo mercato: De Laurentiis dovrà ingegnarsi parecchio per trovare una soluzione di primo livello, come tante volte ha saputo fare in passato. Cavani con Higuain, Higuain con Milik e poi Osimhen per ritornare in Champions. Victor ha fatto di più, gli ha portato lo scudetto”