Sky - Svolta allenatore Napoli, offerta già presentata: spunta la data

Arrivano le ultime notizie di calciomercato Sky per il prossimo allenatore del Napoli che è pronto ad approdare sulla panchina azzurra e firmare in vista di un progetto importante per il futuro.

Allenatore Napoli, le ultimissime da Sky Sport

E' la redazione di calciomercato di Sky Sport che dà gli ultimi aggiornamenti sulla possibile scelta del Napoli per la panchina della prossima stagione. Occhio al nome che spunta fuori nelle ultime ore e prende quota, perché Gian Piero Gasperini può essere la scelta definitiva anche avanti a Conte che era il sogno di De Laurentiis.

Secondo Sky Sport, infatti, Gasperini ha tanti estimatori, tra cui il Napoli che ha già presentato anche un'offerta per averlo come prossimo allenatore. Gasp ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, ma la sua permanenza a Bergamo dipenderà dalle motivazioni al termine di una stagione che potrebbe portare due trofei o anche zero.

L'Atalanta è impegnata nelle finali di Coppa Italia il prossimo mercoledì 15 maggio e la finale di Europa League che si giocherà il mercoledì successivo, il 22 maggio. E' dopo quella data che può arrivare la decisione finale di Gasperini se accettare o meno l'offerta del Napoli presentata da De Laurentiis.

Gasperini e Conte

Nei giorni scorsi De Laurentiis ha detto su Gasperini:

“Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante“.

La replica di Gasperini nelle ultime ore a De Laurentiis:

"Era il 2011, poi sono andato all'Inter, pensa! Io ho sempre avuto, devo dire, che De Laurentiis ha sempre manifestato grande stima nei miei confronti. Anche quando successivamente andavo a giocare a Napoli, non è una novità. Ha sempre manifestato attestati di stima. Io in questo momento non ho il tempo, neanche se voglio, di pensare al futuro. Penso fortemente a questa stagione, che è già straordinaria come avete detto, ma non è ancora finita anzi. Manca molto poco, ora ogni partita è davvero decisiva".