Clamoroso dal Qatar, Montezine: "Al Thani, sceicco del PSG, è pronto ad investire nella SSC Napoli!"

La famiglia Al Thani del PSG è interessata alla SSC Napoli. La notizia, più volte caldeggiata, è stata riproposta questa sera, dall'intervento radio di Fabio Montezine, ex calciatore del Napoli che da tanti anni vive in Qatar.

PSG, Al Thani: interesse per la SSC Napoli

Fabio Montezine infatti ha rivelato l'interesse della famiglia degli sceicchi del PSG per l'acquisto della SSC Napoli, nell'intervento a Crc Azzurro Time, programma di Massimo Sparnelli:

"Vivo in Qatar da 18 anni, so che la famiglia reale, proprietaria del PSG, è interessata ad investire nel calcio Napoli. Amici che frequentano la famiglia Al Thani me lo ripetono continuamente".

Al-Khelaifi e De Laurentiis

Chi è il proprietario e il presidente del PSG?

Fondata nel 2005, alla fine del 2012 la Qatar Investment Authority ha completato l'acquisizione del PSG. Trattasi di un fondo sovrano del Qatar, creato per gestire i fondi domestici, il gas naturale e il petrolio del paese del Vicino Oriente. Oltre ad avere l'intera proprietà del club francese, detiene quote anche in Volkswagen, HSBC e Credit Suisse.

Che cosa è un fondo sovrano? Un investimento pubblico che appartiene direttamente allo stato e alla nazione in esame, in questo caso del Qatar. Tramite la QIA, è dunque l'attuale emiro del paese, Tamim bin Hamad Al Thani, ad essere il propretario del PSG.

Il patrimonio di Al Thani

Tamim bin Hamad Al Thani è emiro del Qatar dal 2013 ed è cugino di Mansur bin-Zayed, vice primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e proprietario del Manchester City. Si stima che la famiglia Al Thani abbia un patrimonio compreso tra i 100 e i 200 miliardi di dollari. Quote importanti all'interno di Disney, Harrods, Sainsbury's e Siemens tra le altre, la stima del patrimonio di Al Thani, emiro del Qatar, è di 2,1 miliardi di euro nel 2024.

Spesso Nasser Al-Khelaifi, classe 1973 qatariota, viene considerato come proprietario del PSG. Il realtà l'imprenditore ricopre il ruolo di presidente del colosso calcistico francese, ma la proprietà è come detto dell'emiro del Qatar.