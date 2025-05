CalcioNapoli24 da Scudetto: maratona tricolore con numeri record su web, tv e social!

AG4AIN. CalcioNapoli24 batte ancora una volta ogni record, anche quello dello Scudetto 2023 per quanto concerne le testate giornalistiche dedicate alla SSC Napoli. Un successo incredibile per la realtà che quest'anno compirà 15 anni di attività a metà giugno.

Scudetto Napoli, CalcioNapoli24 stravince la sfida web-televisiva e social

Garantita copertura totale dell'evento su ogni piattaforma possibile:

sito e app CalcioNapoli24.it (oltre un milione di utenti e oltre 3 milioni di pagine viste in 24 ore)

(oltre un milione di utenti e oltre 3 milioni di pagine viste in 24 ore) digitale terrestre su CalcioNapoli24TV canale 79 digitale terrestre Napoli e Caserta (TOP 5 in Campania ed exploit nello share)

canale 79 digitale terrestre Napoli e Caserta (TOP 5 in Campania ed exploit nello share) Youtube dove solo il live tricolore è stato visto da 600.000 persone uniche e dove i contenuti visulizzati hanno toccato quota 1,5 MLN di visualizzazioni. La lunga maratona figura attualmente nella top 10 delle tendenze in Italia su Youtube, dati ufficiali Google. Stando alle statitische provvisorie del 24 maggio raggiungeremo alla mezzanotte l'incredibile cifra di 4 MLN di visualizzazioni con tutti i contenuti. Numeri senza precedenti per una testata giornalistica monotematica in Italia

dove solo il live tricolore è stato visto da La lunga maratona figura attualmente nella top 10 delle tendenze in Italia su Youtube, dati ufficiali Google. Stando alle statitische provvisorie del 24 maggio raggiungeremo alla mezzanotte l'incredibile cifra di Numeri senza precedenti per una testata giornalistica monotematica Social: Facebook, Tik Tok e Instagram con milioni di interazioni, migliaia di nuovi follower acquisiti e decine di video virali. Dove la sola diretta dell'arrivo del pullman degli azzurri nel pre-partita ha totalizzato 91mila utenti unici su TikTok: numeri impressionanti per la piattaforma.

Una maratona iniziata prima di tutti, alle 16:30, e terminata quasi 12 ore dopo a notte inoltrata.

Vi abbiamo raccontato tutto, ma proprio tutto! Abbiamo fornito ai nostri lettori e telespettatori il miglior servizio possibile mostrando in esclusiva le immagini dalla partenza degli azzurri dall'Hotel 'Gli Dei' a Pozzuoli fino allo stadio Maradona con moto, droni e postazioni strategiche addirittura sui tetti dei palazzi adiacenti allo stadio di Fuorigrotta. Postazioni ovunque in città e rete capillare di inviati sparsi in ogni angolo del capoluogo campano. La diretta è stata vista in ogni angolo del MONDO!

Encomiabile il lavoro dei nostri inviati Marco Lombardi, Manuel Guardasole e Riccardo Nicotra in esterna e di Ciro Novellino in conduzione tv al desk. Straordinario quella della redazione (Russo, Foria, Catapano, Viola, Galvan, Cacciola,Sorianiello) e del team social da remoto (Ferrante, Covino, Merolla e Testa). Da 10 e lode il contributo in regia di Vittorio Bernardo, positiva la performance di Fabio Giulianelli come cameraman.

Un ringraziamento particolare va anche agli amici della 'Caffetteria degli azzurri' a via Giambattista Marino 15/C nel quartiere Fuorigrotta che ci hanno consentito di aver un occhio fisso sul tempio di Maradona.

Ma la festa è appena iniziata, perchè lunedì forniremo ancora una volta maxi copertura della sfilata del bus SSC Napoli sul Lungomare e martedì avremo in esclusiva qui a Napoli l'idolo dei tifosi partenopei Marek Hamsik, per la presentazione in conferenza dell'evento 'Punto 17', ovvero la sua gara d'addio a Bratislava il 5 luglio. Anche questa manifestazione sarà un'esclusiva nazionale targata CALCIONAPOLI24.

"Numeri che ci gratificano e che certificano il primato assoluto della nostra testata in ambito calcio Napoli e tra quelle leader a livello nazionale". Questo il commento del founder Salvio Passante.

GRAZIE A TUTTI DI CUORE e FORZA NAPOLI SEMPRE!