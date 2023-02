Biglietti Sassuolo-Napoli, fila al botteghino ma tifosi partenopei delusi: il motivo | VIDEO CN24

Ultime notizie Serie A - Questa sera al Mapei Stadium alle ore 20:45 andrà in scena Sassuolo-Napoli, gara valida per la 23ª giornata di Serie A TIM. Non manca ormai molto al fischio d'inizio. E CalcioNapoli24 è già nella cittadina in provincia di Modena, dove offrirà un largo pre e post partita dallo stadio.

Biglietti Sassuolo-Napoli, ultimo tentativo dei partenopei

Saranno circa 8mila i tifosi partenopei che stasera vedranno Sassuolo-Napoli allo stadio. E già adesso, a tre ore dall'inizio del match al Mapei Stadium, la situazione fuori lo stadio è surreale: tantissimi tifosi azzurri sono già fuori l'impianto, con sciarpe e bandiere azzurre.

In molti però restano delusi: decine di tifosi infatti giunti in città senza tagliando stavano provando ad acquistare un biglietto last minute, ma sono stati rimbalzati al botteghino. Che ha risposto loro che i tagliandi sono terminati. Poi sono stati allontanati dalle forze dell'ordine che han chiesto loro di non stazionare dinanzi il botteghino del Sassuolo.

