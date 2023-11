Aronica svela: "Io al Napoli nello staff di Mazzarri? Vero, ecco perché è saltata la cosa"

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Un mio ritorno a Napoli con Mazzarri? Un po’ di verità c’era, ho sempre avuto rapporti ottimi con lui e si profilava l’opportunità di una collaborazione, Napoli sarebbe stato il massimo, ma nello staff tecnico numericamente non c’era posto per me. L’avventura di Garcia non era iniziata sotto una buona stella ed è finita peggio, forse non è entrato in sintonia con tutta la squadra, lo staff, Walter è un grande uomo di esperienza e conosce benissimo l’ambiente, non poteva esserci migliore scelta per risollevare il morale degli azzurri.

Ora ci sono impegni importanti, di grande livello e caratura, non ci si tirerà indietro. Conoscendo la filosofia del mister, il Napoli affronterà gli impegni concentrandosi al massimo, guardandone uno alla volta. Certo, con l’Inter si cercherà di recuperare terreno, con gli scontri diretti può succedere di tutto, c’è l’opportunità di diminuire il gap.

Chi al posto di Mario Rui e Olivera? A sinistra secondo me giocherà Juan Jesus, in questo modo si andrà a toccare solo un ruolo chiave della difesa”.