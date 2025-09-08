Ignoffo: "Rrahmani? Perdita pesante, ma Beukema è una certezza. La Fiorentina non va sottovalutata"

Ultimissime Calcio Napoli - Giovanni Ignoffo, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato:

"Avere tanti nazionali per il Napoli è un vanto ma anche un rischio, un esempio è l'infortunio di Rrahmani? E' un elemento importante della rosa azzurra, sicuramente è una perdita pesante. Sarà però importante anche testare gli altri difensori, uno su tutti Beukema. Per fortuna la rosa del Napoli è ampia, quindi si potrà ovviare ad alcuni problemi nel corso della stagione. Beukema ha fatto benissimo al Bologna, quindi il Napoli può stare più che sereno. Vedremo poi in campo come andrà, ma al di là del singolo giocatore Conte valuterà un po' tutti in base anche all'avversario di turno. La Fiorentina è una bella squadra, viene da 2-3 anni positivi con Italiano e Palladino. Ora c'è Pioli e vorranno fare bene, non è una squadra da sottovalutare.

C'è tanto Napoli nell'Italia di Gattuso? Sì, anche Raspadori è stato decisivo contro l'Estonia. Fa sempre delle giocate importanti, tutti vorrebbero un giocatore come lui. Ha vinto due scudetti al Napoli, è stato determinante in azzurro con i suoi gol. Poi ci sono anche Di Lorenzo e Politano, sono due certezze sulla destra. Ho visto un'Italia produttiva e volenterosa, il ritmo è quello giusto. Contro certe squadre tra virgolette inferiori non è mai facile, quindi bravi gli Azzurri a rendere facile la partita con l'Estonia. Partita contro Israele? I tanti gol e la prestazione contro l'Estonia hanno dato fiducia, lo staff analizzerà le cose positive e negative.

Ora serve fiducia, contro Israele non sarà facile ma questa sfida ci farà capire il reale livello della Nazionale. Anche Gudmundsson ko? Fa parte del gioco. Beukema primo olandese in difesa per il Napoli dopo Krol? Ha la consapevolezza di entrare nella storia di un grande club, speriamo possa entrare presto anche nel cuore dei napoletani".