Federico II e la laurea ad honoris ADL, non tutti sono d'accordo: "Lo scudetto non basta"

Ultimissime Calcio Napoli - Laurea ad honoris ad Aurelio De Laurentiis per meriti sportivi e culturali: è questo il riconoscimento che l’ateneo è pronto a conferire al presidente della SSC Napoli.

Federico II, laura ad honoris per De Laurentiis

Tuttavia non tutti sarebbero d’accordo come riporta Gazzetta.it. Premesso che il dipartimento ha dato il via libera con una netta maggioranza grazie ai 79 sì a fronte dei 3 astenuti e di 2 no, Stefano Consiglio - presidente della Scuola delle Scienze umane e sociali della Federico II - non è entusiasta: “Non basta lo scudetto per la laurea ad honorem. Il regolamento parla di meriti nazionali e internazionali, in campo scientifico, tecnologico, culturale e sociale. Vedremo i requisiti di De Laurentiis”. Ma tutto sembra ormai già impostato per onorare il patron del club partenopeo.