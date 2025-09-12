Federico II e la laurea ad honoris ADL, non tutti sono d'accordo: "Lo scudetto non basta"

Notizie  
Federico II e la laurea ad honoris ADL, non tutti sono d'accordo: Lo scudetto non basta

Riconoscimento in arrivo per De Laurentiis dalla Federico II, eppure...

Ultimissime Calcio Napoli - Laurea ad honoris ad Aurelio De Laurentiis per meriti sportivi e culturali: è questo il riconoscimento che l’ateneo è pronto a conferire al presidente della SSC Napoli

Federico II, laura ad honoris per De Laurentiis 

Tuttavia non tutti sarebbero d’accordo come riporta Gazzetta.it. Premesso che il dipartimento ha dato il via libera con una netta maggioranza grazie ai 79 sì a fronte dei 3 astenuti e di 2 no, Stefano Consiglio - presidente della Scuola delle Scienze umane e sociali della Federico II - non è entusiasta: “Non basta lo scudetto per la laurea ad honorem. Il regolamento parla di meriti nazionali e internazionali, in campo scientifico, tecnologico, culturale e sociale. Vedremo i requisiti di De Laurentiis”. Ma tutto sembra ormai già impostato per onorare il patron del club partenopeo. 

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
