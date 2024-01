Si torna a parlare di Daniele De Santis, l'ultrà della Roma condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio di Ciro Esposito. Come ogni anno, gli ultras romanisti hanno esposto uno striscione per augurare buon compleanno a De Santis, in cella da ormai 10 anni.

Lo striscione esposto a Roma reca la firma del gruppo "Giovinezza" e recita: "Lo sai che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Buon compleanno Daniele". Guarda la foto su CalcioNapoli24.