Kvaratskhelia squalificato per il playoff, assurdo Ct Georgia: "Errore mio, non sapevo il regolamento"

Notizie Calcio Napoli - Beffa per Khvicha Kvaratskhelia con la nazionale: ammonito nel match contro la Spagna, l’attaccante del Napoli - diffidato - salterà la gara d’andata della semifinale play-off alle qualificazioni per Euro 2024. Giorgi Katsitadze, Ct della nazionale, si è assunto tutta la responsabilità con non poco imbarazzo: “Chiedo scusa ai tifosi per un errore difficile da accettare e che mi fa sentire malissimo. Ero sicuro che tutti i cartellini venissero azzerati dopo la fase a gironi e li ho convinti di questa cosa, nonostante mi sia stato chiesto più volte. Non ho rivisti i punti normativi e per questo chiedo scusa a tutti”.

L’attaccante quindi non prenderà parte alla gara contro il Lussemburgo alla Dinamo Arena.