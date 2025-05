Ipotesi festa scudetto, Repubblica: data e tragitto del bus scoperto, ecco cosa filtra dalla riunione in prefettura

Ultime notizie SSC Napoli - Aggiornamenti della riunione in prefettura arrivano dall'edizione online di Repubblica:

"Nel pomeriggio è prevista una nuova riunione in prefettura per organizzare il piano traffico. Per quanto riguarda i trasporti il venerdì è già previsto il prolungamento notturno di Linea 1 della metropolitana e funicolari ma alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, dalle ore 1.00 alle ore 24 di venerdì, che potrebbe quindi creare problemi per la Linea 2 di Trenitalia che assicura i collegamenti con lo stadio in occasione delle partite a Fuorigrotta.

Nel pomeriggio sarà affrontato anche il tema dei bus scoperti da far sfilare in caso di vittoria del quarto titolo. Parata che si potrebbe svolgere sabato o domenica, ma bisognerà fare delle valutazioni con il Napoli Calcio e il prefetto Michele di Bari. L’idea è di organizzare una parata con due autobus scoperti che passeranno tra la folla di tifosi da Mergellina a piazza Vittoria, andata e ritorno".