Nazionali  
Italia Under 21, Marianucci in gol! Il difensore del Napoli sblocca il risultato! | VIDEO

Ultime notizie nazionali - Gol di Luca Marianucci! Il difensore del Napoli ha sbloccato il match dell'Italia Under 21 contro la Macedonia del Nord: gara valida per le Qualificazioni agli Europei di categoria. Marianucci ha segnato colpendo di destro un pallone arrivato sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti.

Gli azzurrini, alla prima del nuovo CT, hanno vinto 2-1 contro il Montenegro grazie alle reti di Lipani e Koleosho, e ora affrontano la Macedonia del Nord. L’Italia è prima nel girone E con Svezia e Polonia.

Macedonia del Nord-Italia U21: le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Italia U21:

  • MACEDONIA DEL NORD U21 (3-5-2): Vasilev; Dailoski, Meljichi, Djekov; Hamza, Angelov, Zendelovski, Gashtarov, Danev; Trajkov, Nikolovski. Allenatore: Stanikj
  • ITALIA Under 21 (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho. Allenatore: Baldini

Dove vedere Macedonia-Italia U21 in tv e in streaming

Ma dove è possibile vedere Macedonia-Italia Under 21 in tv e in streaming? La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2, oppure in streaming su RaiPlay. Il fischio d’inizio della partita è fissato per le 18:15 al Miloševski Stadium di Bitola, in Macedonia del Nord.

Luca Marianucci con l'Italia Under 21
