Italia in tournée, Spalletti sperimenta il Piano B! Due giocatori del Napoli tra quelli "multi-ruolo"

La Nazionale italiana di calcio si prepara ad affrontare la Tournée negli Stati Uniti sotto la guida del CT Luciano Spalletti. Un impegno di avvicinamento ai prossimi Europei di calcio, con l'amichevole di domani sera tra Italia e Venezuela.

Il Corriere della Sera oggi in edicola racconta come si sta preparando Spalletti alle prossime partite della Nazionale. Dopo aver ottenuto la qualificazione agli Europei "senza grandi stravolgimenti e portando avanti il 4-3-3 a lui congeniale e con cui ha vinto lo scudetto a Napoli, ora vuole andare oltre", costruendo una squadra "multiforme, che sappia cambiare pelle, forte fisicamente, evoluta sul piano tattico". Per farlo ha bisogno di giocatori "multi-ruolo".

Dunque Spalletti studia un Piano B e in questo quadro ci sono alcuni calciatori su cui Spalletti conta particolarmente: Bastoni, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Udogie, Bonaventura, Lorenzo Pellegrini, Frattesi, Raspadori, Zaccagni e Zaniolo. In particolare, per ciò che riguarda i calciatori del Napoli:

"Di Lorenzo è prezioso sia nella difesa a tre, ma soprattutto esterno a tutta fascia nel nuovo sistema che Spalletti medita di sperimentare contro il Venezuela", mentre "Raspadori, un altro multiruolo, è l’alternativa a Retegui".