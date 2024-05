Caos Bari, capo ultrà affronta i dirigenti a muso duro: "Ma chi c***o sei?" | VIDEO

Caos totale a Bari: squadra sull'orlo della retrocessione, maxi-contestazione da parte della tifoseria. Dopo l'aggressione al DS Polito in autogrill, dai social arriva un altro video che racconta un episodio accaduto allo scalo aeroportuale di Bergamo, dove il Bari stava rientrando dalla trasferta contro il Cittadella.

Nel video si vede Roberto Maffei, storico capo ultras del Bari, discutere animatamente con i dirigenti pugliesi. Dopo che qualcuno lo ha invitato a "stare zitto", è esplosa la rabbia del capo ultrà: "Sono 50 anni che seguo il Bari e mi devo stare zitto?! Chi c***o sei? Mi devo stare pure zitto? Ma non so neanche di c***o è!"

