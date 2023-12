Italia femminile, Soncin ammette: "Spalletti fonte di consigli e ispirazione, con lui mi confronto su tutto"

Andrea Soncin è il Commissario Tecnico della Nazionale italiana femminile di calcio. Con l'Italia femminile, il CT Soncin ha ottenuto due sconfitte, un pareggio, tre vittorie e il secondo posto nella Nations League. Ultime notizie: oggi sul Corriere della Sera c'è una lunga intervista ad Andrea Soncin, nella quale ha parlato anche del rapporto tra Luciano Spalletti e la Nazionale italiana femminile.

Soncin ne parla così: "Spalletti dice che dei pochi momenti di incontro in azzurro vanno sfruttati anche i secondi. Ha ragione. Solo così le ragazze si sentono capite, libere di esprimersi".

Con Spalletti si confronta?, chiede il Corriere della Sera, e Soncin ammette: "Sì, su tutto. Per esempio su come intervenire sui ragazzi e sulle ragazze nel lungo periodo in cui non avremo raduni. Luciano è fonte di ispirazione e di consigli".