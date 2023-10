Inghilterra-Italia, la decisione delle autorità dopo l'attentato in Belgio

Notizie Calcio - Si giocherà questa sera a Wembley, Inghilterra-Italia alle ore 20.45. Stando a quanto riportato dall'ANSA le autorità inglesi avrebbero deciso di rafforzare la sicurezza in occasione della gara di stasera. La decisione è stata presa alla luce dell'attacco di matrice terroristica a Bruxelles in cui sono stati colpiti tifosi svedesi a margine della partita di qualificazione per Euro2024, Belgio-Svezia. Scotland Yard ha annunciato "una presenza estremamente visibile" di agenti in tutta l'area interessata dall'operazione.