Emiliano Viviano ha parlato del Napoli ai microfoni di Tv Play:

"Il Napoli potrebbe non riuscire a permettersi di pagare l’ingaggio di Osimhen e questo potrebbe costringere De Laurentiis a venderlo, accettando offerte anche inferiori rispetto alla clausola rescissoria, fissata a 130 milioni. Viviano in questo senso non ha dubbi e dice la sua sulla strategia che un club potrebbe adottare per acquistarlo a cifre più ragionevoli".