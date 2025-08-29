Verna: "Mi dispiacerebbe se alla fine il Napoli dovesse cedere questi due calciatori"

Carlo Verna, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Sorteggio Champions? Il sorteggio ha una valenza diversa rispetto al passato. Qui ci sono squadre che si equivalgono, è importante il momento in cui affronti ciascuna squadra, come ha detto Marotta. Per quanto riguarda il calendario del Napoli, è utile che la partita con il Qarabag si giochi al Maradona, è un dato rilevante. Mentre prima il girone ti faceva stare con il fiato sospeso, visto che ancora brucia l’eliminazione per differenza reti del Napoli. E’ importante fare gol, nella classifica i pareggi ti fanno camminare troppo lentamente. I tifosi dell'Eintracht Francoforte? E’ stata la prima cosa che ho detto a un amico, non vorrei rivedere le scene di guerriglie urbane alle quali abbiamo assistito.

Non è possibile che si riveda una cosa del genere, serve il polso duro e fermo per contrastare qualsiasi tentativo. E’ una cosa da preparare con cura, speriamo che si trovi una misura per far si che non accadano scontri. Napoli-Cagliari? Mi ha colpito la solidità del Napoli contro il Sassuolo, evidentemente non è ancora al pieno della concentrazione agonistica, visto che ci sono stati alcuni errori banali. Dipende dal fatto che non ci sia ancora quella condizione agonistica, dovuta anche ai ritiri. E’ evidente che ti manca è la tensione agonistica, ma arriverà piano piano e immagino che certi errori non li vedremo più. Errori, però, in un contesto dove si è vista una solidità complessiva. Il Cagliari viene con uno spirito diverso rispetto all’anno scorso: si era appena salvato e c'era un calo fisiologico comprensibile. Dopo il pari con la Fiorentina, Pisacane vorrà fare bella figura.

Mercato? L'infortunio di Lukaku meno male che è arrivato quando puoi ancora aggiustare il tiro. Anche con Lukaku, con il gioco delle coppie, non avendo più Raspadori e Simeone, è fisiologico che un Lucca o un Lukaku possa fermarsi. Ci sono competizioni ravvicinate ed è un problema avere un solo attaccante. Serve un jolly, come lo era Raspadori (che è stato un professionista ineccepibile). Potrebbe essere una soluzione prendere un altro under per sostituire Anguissa. Mi dispiacerebbe se dovessero cedere Mazzocchi o Spinazzola"