Fabrizio Romano: "Accordo totale, Hojlund è del Napoli! Può arrivare già domani, nella notte "risolve" col Man United: le cifre"

Calcio Mercato  
Fabrizio Romano: Accordo totale, Hojlund è del Napoli! Può arrivare già domani, nella notte risolve col Man United: le cifre

Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano via Youtube annuncia l'ormai chiusura imminente per Hojlund in azzurro:

"Hojlund al Napoli, accordo totale col giocatore e col Manchester United. Può arrivare già domani (oggi, sabato 30 agosto, ndr). Da risolvere solo le cifre "dell'uscita" dal Manchester United.

Non voglio che si pensi che Rasmus non sia convinto, Hojlund ha un accordo col Napoli e vuole il Napoli. Anche gli agenti hanno un accordo. Quello che manca, è il discorso Hojlund-Man United (stipendi pendenti, ndr) ma manca sempre meno. Tra stanotte e domattina si completerà il puzzle, ma l'operazione si farà. Ho ricevuto un sms pochi minuti fa e sono sicuri si risolva nella notte. Il Napoli lo prende in prestito con obbligo di riscatto perché ci crede nel giocatore e per rispetto a Hojlund che vuole venire a Napoli per costruire, non di passaggio.

L'accordo tra Manchester United e Napoli per Rasmus Højlund è stato raggiunto martedì: prestito da 6 milioni di euro, clausola di riscatto da 44 milioni di euro che diventerà obbligatoria. Højlund ha già accettato, concordato il compenso dell'agente, vuole il Napoli. Nessuna possibilità di restare allo United. Piccoli dettagli... poi, l'here we go".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
