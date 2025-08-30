Fabrizio Romano: "Accordo totale, Hojlund è del Napoli! Può arrivare già domani, nella notte "risolve" col Man United: le cifre"

Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano via Youtube annuncia l'ormai chiusura imminente per Hojlund in azzurro:

"Hojlund al Napoli, accordo totale col giocatore e col Manchester United. Può arrivare già domani (oggi, sabato 30 agosto, ndr). Da risolvere solo le cifre "dell'uscita" dal Manchester United.

Non voglio che si pensi che Rasmus non sia convinto, Hojlund ha un accordo col Napoli e vuole il Napoli. Anche gli agenti hanno un accordo. Quello che manca, è il discorso Hojlund-Man United (stipendi pendenti, ndr) ma manca sempre meno. Tra stanotte e domattina si completerà il puzzle, ma l'operazione si farà. Ho ricevuto un sms pochi minuti fa e sono sicuri si risolva nella notte. Il Napoli lo prende in prestito con obbligo di riscatto perché ci crede nel giocatore e per rispetto a Hojlund che vuole venire a Napoli per costruire, non di passaggio.

L'accordo tra Manchester United e Napoli per Rasmus Højlund è stato raggiunto martedì: prestito da 6 milioni di euro, clausola di riscatto da 44 milioni di euro che diventerà obbligatoria. Højlund ha già accettato, concordato il compenso dell'agente, vuole il Napoli. Nessuna possibilità di restare allo United. Piccoli dettagli... poi, l'here we go".