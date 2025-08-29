CorSport - Politano resta a Napoli, ha rifiutato l'Arabia per gli azzurri: ha un altro obiettivo ambizioso

Rassegna Stampa  
PolitanoPolitano

Napoli - La società ha pianificato e definito con l'agente di Politano il rinnovo fino al 2028: tutto fatto. Manca solo l’annuncio ufficiale. Politano a Napoli sta bene (234 presenze complessive) e vuole restarci, in passato ha rifiutato i soldi arabi, della Saudi Pro League, e poi l’arrivo di Conte ha fatto il resto. Ora il Cagliari e poi l’attesa per le convocazioni del nuovo ct dell’Italia, Gattuso, il suo primo allenatore al Napoli. Far parte del gruppo azzurro con vista sul Mondiale è l’altro ambizioso obiettivo di Politano. Che intanto corre per il Napoli, con il Napoli, verso nuove mete. Lo conferma il Corriere dello Sport.
 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top