Milan, Tare conferma: "C'è l'accordo con l'Atalanta per Musah", libera Brescianini-Napoli?

Milan, Tare conferma: C'è l'accordo con l'Atalanta per Musah, libera Brescianini-Napoli?

Calciomercato - Il direttore sportivo del MilanIgli Tare, ha parlato del futuro di Musah a Sky Sport:

"Musah resta? Decidiamo domani, lo valutiamo dopo la partita. Abbiamo un accordo con l'Atalanta, però l'infortunio di Jashari ha un po' complicato la situazione: domani verrà presa la decisione finale".

E Luca Marchetti, collegato a Sky Sport 24 nell'edizione speciale di calciomercato delle ore 19, ha parlato così di Brescianini-Napoli:

"Brescianini-Napoli? L'infortunio di Jashari blocca un po' il giro dei centrocampisti, oggi Musah giocherà titolare ad esempio. Questo complica la trattativa fra il Milan e l'Atalanta per Musah: la Dea non lo molla e insisterà fino alla fine, allo stesso tempo però non può vendere Brescianini al Napoli senza prendere Musah. Può essere un affare last minute delle ultime ore di mercato, dopo che giocherà l'Atalanta ovviamente. L'arrivo di Brescianini al Napoli è oggi molto difficile, a meno che non si acceleri per Musah all'Atalanta. Altrimenti il Napoli si accontenterà di Elmas fino a gennaio, che può fare il doppio ruolo, per coprire eventuali buchi di defezioni o squalifiche".

