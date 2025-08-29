Sky - Niente Lipsia, Hojlund ha scelto il Napoli! Entourage in città incontra Manna-ADL: ecco cosa filtra

Calcio Mercato  
Calciomercato SSC Napoli, Hojlund ha scelto gli azzurri e non andrà al Lipsia: lo rivela Sky, le ultime news

Calciomercato Napoli - Massimo Ugolini, inviato in città e collegato a Sky Sport 24 nell'edizione speciale di calciomercato delle ore 19, ha parlato dell'affare Rasmus Hojlund così:

"Hojlund? Una pista che teniamo molto calda, l'intermediario dell'agenzia che segue Hojlund è a Napoli: è arrivato stamattina e ha incontrato Manna e presumibilmente anche De Laurentiis. Si cerca la quadra per una trattativa che il Napoli vuole chiudere. Da quel che ci risulta, nonostante il possibile inserimento del Lipsia, Hojlund ha scelto Napoli ed è difficile che la trattativa possa saltare. Sono ore decisive e cruciali per chiudere una trattativa importante per colmare la lunga assenza di Romelu Lukaku".

Hojlund verso il Napoli
