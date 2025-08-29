Rai - Pericolo Lipsia ma agenti di Hojlund in città, smentita una voce su De Laurentiis. Il Napoli ha rinunciato a Juanlu

Rai - Pericolo Lipsia ma agenti di Hojlund in città, smentita una voce su De Laurentiis. Il Napoli ha rinunciato a Juanlu

Ultime notizie calciomercato Napoli - ?Il giornalista esperto di calciomercato Ciro Venerato è intervenuto nel corso del Tg3 Campania riferendo le ultime notizie sulle mosse del Napoli

"Partiamo subito da Hojlund, perché è stata una giornata particolare. Ieri sembrava tutto fatto. Stamattina, invece, c'è stato l’inserimento a sorpresa del Lipsia, che ha rilanciato offrendo praticamente quasi 50 milioni allo United, ma soprattutto acquistando il calciatore a titolo definitivo.

È bene ricordarlo: il Napoli conferma l'obbligo condizionato. Quindi, vengono smentite le voci su De Laurentiis che avrebbe ripensato alla formula. Fortunatamente per il Napoli, o per Hojlund, gli agenti sono a Napoli in queste ore, e il calciatore ha confermato il suo "sì" ai campioni d’Italia. Non intende trasferirsi in Germania, e ha chiesto quindi al Manchester United di chiarire la posizione con il club partenopeo.

Tra l’altro, Hojlund avanza anche due mensilità — luglio e agosto — dai Red Devils. Gli inglesi vorrebbero che a pagarle fosse il Napoli, mentre il Napoli intende che siano loro a farsene carico. Resta poi da chiarire la questione del diritto sulla percentuale di rivendita, che i Red Devils vorrebbero fissare al 10%.

Per quanto riguarda Elmas: fra pochi minuti arriverà a Napoli. È partito da Caselle un’ora fa e domani sosterrà le visite mediche.

Sfuma invece l’attaccante Manuel Pisano, classe 2006, offerto dal Como: contratto troppo alto per una formazione Primavera.

Chiudo con un’ultimissima che mi arriva da Siviglia: il Napoli ha rinunciato all’acquisto del terzino destro Juanlu Sánchez, come ci conferma l’agente".

