Rai - Hojlund rassicura Conte: entro lunedì sarà del Napoli! Ecco cosa manca per la fumata bianca

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato della Rai, ha parlato a Rainews 24 di Hojlund:

"Per le firme bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma da stasera il Napoli sa che entro lunedì prossimo il danese Hojlund giocherà nel Napoli. Patto di ferro tra la SEG (agenzia che cura gli interessi dell'attaccante) e il club azzurro dopo il vertice di stasera. Lipsia fuori dai giochi. Ora vanno sistemati solo alcuni dettagli con i Red Devils (stipendi luglio e agosto e percentuale su futura rivendita) ma il più è fatto. Rassicurato anche Antonio Conte sulla volontà dell'ex atalantino. È stata una lunga querelle ma il Napoli alla fine l'ha portata a casa grazie ad una splendida sinergia tra SSC Napoli e l'agenzia SEG. Lipsia beffato e soprattutto rassegnato".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
