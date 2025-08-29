Rai - Hojlund rassicura Conte: entro lunedì sarà del Napoli! Ecco cosa manca per la fumata bianca

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato della Rai, ha parlato a Rainews 24 di Hojlund:

"Per le firme bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma da stasera il Napoli sa che entro lunedì prossimo il danese Hojlund giocherà nel Napoli. Patto di ferro tra la SEG (agenzia che cura gli interessi dell'attaccante) e il club azzurro dopo il vertice di stasera. Lipsia fuori dai giochi. Ora vanno sistemati solo alcuni dettagli con i Red Devils (stipendi luglio e agosto e percentuale su futura rivendita) ma il più è fatto. Rassicurato anche Antonio Conte sulla volontà dell'ex atalantino. È stata una lunga querelle ma il Napoli alla fine l'ha portata a casa grazie ad una splendida sinergia tra SSC Napoli e l'agenzia SEG. Lipsia beffato e soprattutto rassegnato".