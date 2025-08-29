Sportitalia - Il Napoli ha inviato l'ultima offerta al Man Utd per Hojlund: si attende il sì definitivo
Calciomercato Napoli - Il giornalista esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, via X ha dato un aggiornamento sull'affare Hojlund:
"Hojlund, il Napoli ha inviato ultima offerta al Manchester United per via libera definitivo".
