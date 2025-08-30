Elif Elmas è arrivato a Napoli! Domani le visite mediche: "Felice di essere tornato!" | VIDEO CN24

Calciomercato Napoli - Eljif Elmas è tornato a Napoli! Il centrocampista macedone, che con Spalletti ha vinto uno scudetto in azzurro, è arrivato questa sera in città per la sua seconda avventura con la maglia dei partenopei. Il centrocampista del Lipsia è arrivato alle ore 23:45 in hotel, al Corso Vittorio Emanuele a Napoli: "Sì, felice di essere tornato!".

Elmas è tornato a Napoli: il video

Elif Elmas era atteso all'Hotel Britannique da tutta la sua famiglia, che ha continuano a vivere a Napoli, e che non vedeva l'ora di riabbracciare Eljif. "Sì, sì, sono contento!", ha risposto suo fratello Bilal ai microfoni di CalcioNapoli24. Poi l'arrivo del macedone, che domattina svolgerà le visite mediche con il Napoli (presente anche il dott. Canonico, già questa sera in hotel ad attendere il fantasista con cui si è scambiato un bell'abbraccio) e poi firmerà il contratto che lo legherà in azzurro: prestito con diritto di riscatto, la formula dell'operazione col Lipsia. Ed ecco un altro rinforzo per Antonio Conte. Uno che Napoli la conosce bene, talmente bene da non aver mai cambiato l'immagine dei suoi canali social, che lo ritrae mentre bacia lo scudetto in maglia azzurra.