Sky - Juanlu Sanchez al Napoli: la pista può riaccendersi solo in un caso, i dettagli

Calciomercato Napoli - Luca Marchetti, collegato a Sky Sport 24 nell'edizione speciale di calciomercato delle ore 19, ha parlato di Juanlu Sanchez:

"Juanlu Sanchez? E' collegato al discorso di Brescianini: il Napoli aveva più necessità del centrocampista, a destra il Napoli non è scoperto con Zanoli-Mazzocchi. Quindi, non dovesse arrivare Brescianini o un centrocampista, il Napoli potrebbe indirizzare quei soldi su Juanlu Sanchez: la pista Juanlu potrebbe riprendere quota solo in quel caso, un'operazione iniziata praticamente a inizio mercato".