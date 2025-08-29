Cammaroto: "Ho una notizia su Mainoo. Hojlund? Mi sbilancio, dico che..."

Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Mainoo? Il Napoli ci ha provato, ha provato ad inserirsi, il calciatore non è soddisfatto del suo minutaggio e del suo ruolo attuale nello United. Il Napoli ha sondato, il calciatore vorrebbe andare via, magari anche in prestito per avere più spazio. Amorim ha dichiarato, però, che il calciatore resta allo United. Sostanzialmente si aspetta che il calciatore lotti per un posto in squadra. Per Amorim le cose non cambiano, poi vedremo se è d'accordo Mainoo.

Hojlund? Barra dritta, al 99% è fatta, ma la matematica ci dice che è chiusa quando diventa 100. Morale della favola: gli accordi sono stati raggiunti tra le parti, ci sono da limare alcuni dettagli, in questo momento l’ultimo nodo da sciogliere riguarda il 10% di rivendita e il calciatore avanza delle mensilità dallo United e vuole queste due mensilità. Il tempo scorre e il Napoli ha fretta, voleva farlo partire in serata. Nel tardo pomeriggio avremo novità importanti. Elmas? Siamo già a 100, dobbiamo aspettare che arrivi l’aereo. Voleva assolutamente venire a Napoli, è un’operazione chiusa, fatta e finita.

Bilancio del mercato delle squadre italiane? Faremo a tempo debito il bilancio del Napoli. Stando a quanto si prospetta, l’Inter chiude senza prendere Lookman, dovrà difendersi dall’assalto del Newcastle a Frattesi. Io direi che l’Inter con Lookman avrebbe spostato gli equilibri, senza è un'altra storia. Nel Milan regna la confusione più totale: Tare e allegri sono commissariati da Moncada e un intermediario che lavora per il Milan. Ibra è sparito dai radar. Il Milan voleva Vlahovic e non l'ha preso, Jashari si è infortunato, Rabiot resta al Marsiglia. Nkunku non è un attaccante da 20 gol. Il Milan resta una incompiuta. Juventus? E’ ancora alle prese con il rebus Kolo Muani, il PSG non molla di un centesimo. Vlahovic resta e vince la sua partita con il club bianconero. Champions? Mi ha un po' divertito leggere che il Napoli ha avuto il sorteggio peggiore. Il Napoli se la giocherà: se togli Chelsea e Manchester City, è un girone alla portata. Tutto sommato poteva andare peggio, credo che il Napoli ha tutto per fare i punti per entrare tra le prime otto. Napoli-Cagliari? Ci saranno tanti napoletani doc, il Cagliari è un avversario ostico, ma voglio sbilanciarmi: il Napoli che ha allestito un’ottima squadra, poi vedremo se metterà la ciliegina con Juanlu Sanchez e il vice Anguissa, è un Napoli che in Italia può soltanto perderlo lo Scudetto. Sono fiducioso per il percorso in campionato”.