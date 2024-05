Notizie Napoli calcio. Oier Zarraga, calciatore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso dell’intervallo di Udinese-Napoli 0-0:

“Dobbiamo avere di più la palla, ma siamo organizzati bene in difesa. Abbiamo fiducia in quello che abbiamo preparato in settimana e siamo fiduciosi di poter fare bene”.