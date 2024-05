Udinese, Cannavaro a Dazn: "Napoli seconda solo all'Inter, pareggio dal sapore diverso! Sul gol di Osimhen..."

Notizie Napoli calcio. Fabio Cannavaro, allenatore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Udinese-Napoli 1-1:

“Soddisfatto per prestazione e risultato? Oltre all’aspetto tattico ed ai cambi, mi è piaciuto l’atteggiamento. Il Napoli se l’è giocata per vincere e questo pareggio ha un sapore diverso, contro una squadra forte che per me è seconda solo all’Inter. Questo risultato può portare fiducia in vista delle prossime partite.

Il Napoli è fortissimo ed è difficile giocare contro di loro, è una squadra che fa paura. Nel primo tempo siamo stati corti e stretti, finalizzando bene le occasioni create. Nel secondo tempo sapevo che non dovevamo arretrare nei primi 15’, però poi quando c’è un giocatore come Osimhen può toccare un pallone e fa gol. Poi ho deciso di fare qualche cambio per togliere un po’ di paura, ora abbiamo recuperato rispetto alla gara contro la Roma. Diciamo che la squadra adesso è viva”.

I prossimi scontri diretti? Un pareggio del genere ti regala convinzione, dobbiamo partire da questo con la consapevolezza che andremo su campi difficili. Ora però il destino e tra le nostre mani, sono contento delle risposte avute dalla squadra in poco tempo. Abbiamo affrontato tre squadre forti, ora però dobbiamo iniziare a sfruttare le nostre armi nelle ultime tre gare”.

Sul gol di Osimhen: "Lui è fortissimo, ma l'errore è stato concedere troppo spazio sul cross. Poi Osimhen prende il terzo tempo ed è devastante. Queste sono cose sulle queli dobbiamo migliorare".