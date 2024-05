Il 9º posto vale l'Europa? Sky e DAZN concordano: "Si va in Conference se la Fiorentina vince la coppa"

Il Napoli in Europa potrebbe ancora andarci? Oltre la possibilità, di scavalcare la Fiorentina all'ottavo posto, c'è anche un altro scenario che garantirebbe la qualificazione alla prossima Europa Conference League. Infatti, come riportato da DAZN e Sky, se la formazione di Italiano dovesse vincere la finale contro l'Olympiacos, allora il nono posto in campionato diventerebbe valido per la Conference.

Napoli, Europa ancora possibile

Un tema non ancora chiarissimo ma le redazioni di DAZN e Sky hanno chiarito con fermezza. Anche il giornalista Stefano Borghi si è espresso durante il commento di Torino-Milan:

"Il Torino con una vittoria supererebbe il Napoli al nono posto, nono posto che di per sè non porta a nulla. Ma all'ottavo c'è la Fiorentina, e se la Fiorentina come tutti ci auguriamo dovesse vincere la Conference in finale con l'Olympiakos, allora il nono posto porterebbe proprio in Conference".