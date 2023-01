Spalletti: "Ho una cosa da promettere a tutti i tifosi del Napoli"

Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus, gara valida per la prossima parita di Serie A. E' una delle partite più importanti di stagione per gli azzurri che scendono in campo e possono giocarsi una fetta importante di scudetto alla 18esima giornata. Dal Konami Training Center di Castel Volturno, alla vigilia di Napoli Juve parla in conferenza Spalletti per il Napoli. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Spalletti.

Napoli Juve: conferenza Spalletti

Napoli Juve: Spalletti in conferenza stampa. L'allenatore del Napoli è intervenuto in diretta il giorno prima della partita di Serie A. La conferenza di Spalletti in diretta anche su CalcioNapoli24: