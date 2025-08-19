CorSport - Pellegrini-Roma, aria di divorzio: trattativa proibitiva in Italia

Calciomercato Napoli - C’è sempre più aria di divorzio tra la Roma e Pellegrini. Sia il club sia il ragazzo si stanno infatti guardando intorno in cerca di soluzioni alternative per il futuro, dando mandato a diversi intermediari di sondare le possibilità del mercato con l’obiettivo di evitare un epilogo burrascoso di questa lunga storia d’amore. Il contratto di Lorenzo, rinnovato l’ultima volta a ottobre del 2021, scadrà il 30 giugno e al momento al suo entourage non è stata recapitata nessuna proposta di prolungamento.

Lorenzo non è ai margini del gruppo, anzi sta lavorando duramente per recuperare terreno ed essere a disposizione magari dopo la prima sosta di settembre; fatto sta che molti si aspettavano una sua partecipazione alle sedute collettive del Fulvio Bernardini già al rientro dalla tournée inglese, mentre il rientro del numero 7 continua a slittare. Così, se da una parte Pellegrini - insieme a Pisilli l’ultimo romano e romanista della rosa - continua a sperare di poter convincere tutti sul campo, riscoprendosi centrale nel progetto Roma, dall’altra ha cominciato a guardarsi intorno e a non disdegnare i corteggiamenti dalla Premier. Il West Ham si sta facendo vivo da inizio agosto e intende approfondire i contatti, anche il Tottenham ha chiesto informazioni. Un timido sondaggio ci sarebbe stato anche da Firenze, con il ds viola Pradè grande estimatore di Lorenzo; l’ingaggio del calciatore, però, al momento rende proibitiva qualsiasi trattativa in Italia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

